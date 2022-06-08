حر شديد يصيب أحشاء الأطفال في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة السليمانية، في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تزايد حالات الإسهال والقيء لدى الأطفال بسبب موجة الحر التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مع وصول موجة الحر وتغير الطقس، تزايدت حالات الإصابة بالإسهال والقيء لدى الأطفال".

واضافت أن "خلال الـ(24) ساعة الماضية، شهد قسم الطوارئ بمستشفى (الدكتور جمال أحمد رشيد) للأطفال، دخول (89) طفلاً، (60) منهم بسبب الإسهال والقيء".

وتشهد مدن إقليم كوردستان خاصة، ومناطق العراق عامة، ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة، منذ مطلع شهر حزيران الجاري، حتى تجاوزت تلك الدرجات نصف درجة الغليان في بعض المناطق.