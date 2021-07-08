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حريق يأكل الأخضر واليابس لمئات الدونمات في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-08T19:53:04+0000
حريق يأكل الأخضر واليابس لمئات الدونمات في دهوك

شفق نيوز / اندلع حريق هائل، مساء الخميس، في گلي دهوك متسببا بالاتيان على مئات الدونمات من الأراضي التي تحوي الاشجار والأحراش والأعشاب.

وأبلغ مصدر مسؤول في محافظة دهوك، وكالة شفق نيوز، أن "الحريق بدأ أولاً في جبل زاوا في حدود مدينة دهوك واستمر لمدة 18 ساعة".

وأضاف المصدر، "الحريق تكرر اليوم في گلي دهوك وتسبب هذه المرة باحرق مئات الدونمات من الاراضي التي تحتوي على الاشجار والاحراش والأعشاب.

وأوضح أن الحريق أدى إلى أضرار كبيرة ببيئة المنطقة، ولم تتوصل الأجهزة المختصة لغاية الآن إلى سبب الحريق".

وأشار المصدر، إلى أن "عدداً من المنازل السياحية في گلي دهوك، احترقت بالكامل".

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