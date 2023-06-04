حريق يأتي على مئات الدوانم من مزارع القمح جنوب شرق السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، باندلاع حريق في قرابة 400 دونم في قضاء شهرزور جنوب شرق مدينة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان، إنها بعد تلقيها بلاغاً عن اندلاع حريق في حدود قرية (كاني بردينه) وصلت وعلى الفور مفارز قسم شرطة الغابات (شهرزور) إلى مكان الحادث، وخلال فترة قصيرة وبالتعاون مع فرق الإطفاء في القضاء المذكور والسكان تمكنت من السيطرة على الحريق.

هذا وقدّر البيان أضرار الحريق بنحو 400 دونم من القمح.

ونوهت المديرية في بيانها أن سبب اندلاع الحريق غير معروف، والتحقيقات مستمرة في هذا الشأن.