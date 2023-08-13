حريق يأتي على قرابة 10 آلاف دونم من المساحات الطبيعية في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، بنشوب حريق بنحو 10 آلاف دونم من الحشائش والأدغال والأشجار الطبيعية في قضاء "شارباژير".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حادث حريق اندلع في حدود قرى (باري گورە، وباري بچووك، وموسك، و تیمار) وتسبب باحتراق نحو 10 آلاف دونم من الأشجار الطبيعية والحشائش والأدغال.

ووفقا للبيان فإنه من أجل إخماد الحريق، وصلت مفارز من قسم شرطة الغابات في "شارباژير" إلى المكان المحدد، ولكن بسبب وعورة المكان ووجود الألغام والمتفجرات، ، كان من الصعب السيطرة على الحريق.

وتابع البيان أنه أخيرا وبمساعدة إطفاء القضاء المذكور، و شرطة حرس الحدود، وسكان المنطقة تم التمكن من السيطرة على الحريق.