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حريق يأتي على عمارة تجارية في السليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-09T06:15:33+0000
حريق يأتي على عمارة تجارية في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بالسليمانية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في إحدى المباني التجارية في المحافظة دون خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع، صباح اليوم، في بناية تجارية بمنطقة بكرجو في السليمانية، مبيناً أن الحريق أتى تحديداً على الطابق الأول للبناية الذي هو عبارة عن "مني ماركت".

وأضاف المصدر، أن الحريق تسبب باضرار مادية دون إلحاق اي خسائر بشرية، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني والانقاذ هرعت إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق، فيما قامت فرق الانقاذ بمحاولة انقاذ العوائل العالقة في الطابق الثاني والثالث والرابع.

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