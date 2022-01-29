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حريق يودي بحياة طفل في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-29T13:39:20+0000
حريق يودي بحياة طفل في السليمانية

شفق نيوز، أفاد مصدر طبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم السبت، بمصرع طفل جراء اندلاع النار في منزله جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النار اندلعت فجأة داخل المنزل في ناحية (عربت) جنوب شرقي السليمانية، ولم تتمكن العائلة من إنقاذ طفلها ليفارق الحياة قبل وصول فرق الدفاع المدني".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من اخماد النيران قبل امتدادها الى المنازل المجاورة"، مضيفا ان "الفرق اخرجت الطفل وتم نقله الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما تح فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

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