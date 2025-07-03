حريق يندلع بإحدى غابات الصنوبر المعمرة في دهوك (صور وفيديو)

شفق نيوز - دهوك

أفاد العقيد بيوار عبد العزيز المسؤول في دائرة الإطفاء بدهوك، يوم الخميس، باندلاع حريق كبير في غابات الصنوبر المعمرة بمحيط ناحية زاويتة شمالي المحافظة.

وقال عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإطفاء وصلت إلى موقع الحريق على الفور للبدء في جهود إخماده ومنع امتداده".

وأفاد شهود عيان، أن الحريق تسبب بأضرار لأكثر من 15 دونما من الغابات والأراضي الزراعية، إذ احترقت بالكامل.

وأشاروا إلى أن الحريق تسبب بدمار عدد كبير، حيث احترقت الآلاف من أشجار الصنوبر المعمرة التي يتجاوز عمرها الـ100 عام، بعد أن توسع الحريق.