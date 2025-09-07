حريق يلتهم 800 دونم من الغابات والمراعي في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، يوم الأحد، اندلاع حريق واسع في مناطق حدودية من قضاء جمجمال، أسفر عن تدمير نحو 800 دونم من المساحات الخضراء.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النيران اندلعت في محيط قريتي (گَورەي) و(وڵاغلو) ضمن ناحية گاپيلۆن، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من الأشجار الطبيعية والمراعي، وتسبب بأضرار جسيمة للبيئة في المنطقة".

ووفق البيان، فإن فرق شرطة الغابات بالتعاون مع قوات الأمن في گاپيلۆن وأهالي القرى الحدودية تمكنوا من السيطرة على الحريق رغم صعوبة المنطقة ومخاطر وجود ألغام".