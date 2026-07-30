حريق يلتهم مخيم "هرشم" للاجئين السوريين قرب أربيل

شفق نيوز - أربيل

اندلع حريق، اليوم الخميس، داخل مخيم "هرشم" للاجئين السوريين، قرب ناحية بحركة في محافظة أربيل، ما أسفر عن احتراق العشرات من "الكرفانات".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق الذي انتشر في ما لا يقل عن 30 كرفاناً من دون تسجيل إصابات بشرية، باستثناء الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات اللاجئين.

ويأتي هذا الحادث تزامناً مع وقوع حريق مماثل على طريق (أربيل - كركوك)، إذ اندلعت النيران داخل عدد من الشركات التجارية، ما اضطر السلطات الأمنية إلى إغلاق الطريق المذكور بشكل مؤقت.