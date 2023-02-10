حريق يلتهم محطة وقود في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، إخماد حريق نشب داخل محطة لتعبئة الوقود، في محافظة السلیمانیة.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية ئارام علي لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريق محطة تعبئة وقود في ناحية عربت التابعة لمحافظة السليمانية صباح اليوم، بعد أن استنفرت طواقمها من مراكز إطفاء المحافظة" .

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تدخلت بسرعة فائقة لمنع امتداد النيران وإيقاف انتشار الحريق إلى الخزانات الرئيسة في المحطة، وتمت السيطرة على الوضع من دون تسجيل أي إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادّية".

ولفت المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة أسباب الحريق .