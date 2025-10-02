حريق يلتهم ألف شجرة و20 دونماً من المراعي في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت شرطة الغابات والبيئة في ناحية عربت بمحافظة السليمانية، يوم الخميس، عن اندلاع حريق كبير في منطقة دولي دوكانيان أدى إلى إلحاق أضرار واسعة بالمساحات الطبيعية.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق أسفر عن احتراق نحو 20 دونماً من المراعي والأحراش الطبيعية، إضافة إلى تدمير ما يقارب ألف شجرة".

وأضاف أن "فرق شرطة الغابات والبيئة في عربت وصلت فوراً إلى موقع الحريق، وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني في سيتك تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها".

وأشار البيان، إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحريق يعود إلى إهمال تمثل في إشعال النيران بشكل عشوائي"، مؤكداً أن "التحقيقات لا تزال مستمرة وأن قراراً صدر باعتقال المتسبب بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكانت شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، أعلنت في 31 آب/ أغسطس الماضي، أن حريقاً واسعاً اندلع في قضاء شاربازير نتيجة تماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق نحو ألف دونم من الأحراش والبساتين.