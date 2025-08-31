حريق يلتهم ألف دونم من الأحراش والبساتين في السليمانية.. صور

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، اليوم الأحد، أن حريقاً واسعاً اندلع في قضاء شاربازير نتيجة تماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق نحو ألف دونم من الأحراش والبساتين.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع في مناطق تابعة لناحية زلان، وتحديداً في قرى (چورك، چالەخەزێنە وقازياوا)، وأتى على مساحات شاسعة تُقدر بنحو ألف دونم من الأراضي المزروعة بالأحراش والبساتين".

وأضاف البيان أن "مفارز شرطة الغابات هرعت إلى موقع الحريق، وبمساعدة فرق الإطفاء وأهالي المنطقة تمكنوا من السيطرة على النيران بعد جهود متواصلة، ومنع امتدادها إلى مناطق أوسع"، مؤكداً أن "سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي".

يذكر أن مناطق شاربازير الجبلية كثيراً ما تشهد اندلاع حرائق صيفية في البساتين والأحراش، غالباً ما تكون ناجمة عن الإهمال أو التماس الكهربائي، ما يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين والبيئة الطبيعية في القضاء.