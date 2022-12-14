حريق يلتهم فندقاً في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، يوم الاربعاء، باندلاع حريق كبير في أحد الفنادق وسط المدينة مخلفاً أضراراً مادية جسيمة.

وقال مراسلنا إن الحريق اندلع في فندق "ميلوفر" في منطقة سرجنار السياحية مخلفاً أضراراً مادية جسيمة إلا أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية.

وأشار الى ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

بدوره أبلغ شاهد عيان وكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي حدث في المولدة الكهربائية الخاصة بالفندق".