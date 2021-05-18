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حريق يلتهم عشرات الدوانم من الأراضي في السليمانية .. (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-18T07:15:56+0000
حريق يلتهم عشرات الدوانم من الأراضي في السليمانية .. (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء باندلاع حريق في عشرات الدوانم من الأعشاب والمراعي الطبيعية في قضاء ماوت التابع للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه سنوياً ومع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب والمروج الطبيعية من جهة، ومن جهة أخرى عدم إلتزام وإهمال بعض المواطنين يتسبب بتكرار حوادث الحريق.

ووفقا للبيان فإن حريقا اندلع في قرية "كورداوي" التابعة لقضاء "ماوت" ليتم ابلاغ قسم شرطة الغابات هناك توجهت وعلى الفور مفارز شرطة البيئة إلى محل الحادث وبالتعاون مع شرطة الدفاع المدني وسكان القرية تم السيطرة على الحريق.

ونوه البيان إلى احتراق قرابة 20 دونما من بساتين الكروم للسكان، و30 دونما من المروج الطبيعية، مبينا ان سبب اندلاع الحريق غير معروف، والتحقيقات مازالت مستمرة.

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