حريق يلتهم شقة سكنية في السليمانية ولا أضرار

شفق نيوز/ اندلع حريق في إحدى الشقق السكنية بمحافظة السليمانية، وفق ما أعلنته مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

وقال ئارام علي المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية لوكالة شفق نيوز إنه "في تمام الساعة الـ(10) مساء تم إخبار فرق الدفاع المدني بوجود حريق في إحدى شقق (كاريزةوشك) وسط السليمانية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحريق واتضح ان الحريق كان في شقة واحدة وقد استطاعت فرق الانقاذ من اخماد الحريق".

وأشار المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني إلى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية ولم تسجل اية اضرار بشرية".

وعن أسباب الحريق أكد ئارام علي أنه "بعد إخماد الحريق فتح تحقيقاً في أسباب الحريق".