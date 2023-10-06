حريق يلتهم شخصاً ومنزله في رابرين كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة رابرين في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن وفاة شخص بسبب حريق التهم منزلا في قضاء جوار قورنا التابع للإدارة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم اليوم الساعة (1:12) ظهراً اخبر مركز الدفاع المدني في جوار قورنا بوجود حادث حريق في منزل أحد المواطنين في منطقة (كولين سيتي)، وقد تم استنفار فريق انقاذ بمعاونة مركز الدفاع المدني وتم السيطرة على الحادث حال وصول الفريق.

واضاف البيان انه للاسف توفي صاحب المنزل ويدعى (سليمان حسن) ويبلغ من العمر (51) سنة وتم نقله للطب العدلي.

وبينت الدفاع المدني ان الحريق لا يزال سببه مجهولا مابين انفجار اسطوانات الغاز ام حريق في خزان النفط ام أدوات عمل الايزكان التي كانت موجودة في سطح المنزل.

واشار البيان ان الأجهزة الأمنية المشتركة تقوم حاليا بالتحقيق لمعرفة سبب الحريق والوفاة.