حريق يلتهم شاحنة وقود ويتسبب بقطع طريق السليمانية - دربنديخان (صور)

شفق نيوز/ كشفت مصدر محلي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن نشوب حريق كبير في شاحنة تنقل الوقود على إحدى الطرق الرئيسية في القضاء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في عجلة تحمل مادة النفط الأسود كانت متجهة نحو محافظة السليمانية، مما أدى إلى حرق العجلة بالكامل بعد خروج السائق منها وإضافة إلى التسبب بأضرار جسيمة للطريق الرابط بين قضاء دربنديخان ومحافظة السليمانية".

وأضاف أن "الطريق بين السليمانية وقضاء دربنديخان قطع لبعض الوقت، في حين هرع رجال الدفاع المدني والشرطة المحلية ورجال المرور لمكان الحادث وقد تمت السيطرة على الحريق وبدأت فرق التحقيق بإجراء تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق".