حريق يجهز على 7 خيام بمخيم للنازحين في دهوك

شفق نيوز/ اندلع حريق صباح اليوم الأحد، في مخيم للنازحين بمحافظة دهوك دون وقوع خسائر في الأرواح.

وقال كاروان زكي مسؤول اعلام دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن الحريق الذي شب في مخيم باجد كندالا غربي دهوك أدى إلى احتراق 9 خيام للنازحين.

وأشار زكي؛ إلى أن الحريق تسبب في حدوث خسائر مادية والحق اضراراً بـ 7 عائلات في المخيم، دون وقوع اصابات بشرية بين النازحين.

ويقع مخيم باجد كندالا بإقليم كردستان العراق قرب منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا، ويعيش فيه أكثر من 14 ألفا نازح غالبيتهم من أهالي سنجار وزمار.