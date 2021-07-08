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حريق واسع يأتي على 3000 دونم في "دوكان" بالسليمانية .. ومروحيات تتدخل لإخماده (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-08T07:40:48+0000
حريق واسع يأتي على 3000 دونم في "دوكان" بالسليمانية .. ومروحيات تتدخل لإخماده (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الخميس نشوب حريق واسع في قضاء دوكان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لأسباب مجهولة اندلع حريق كبير في حدود قريتي (سارتكه وكلكه سماق) التابعتين لقضاء (دوكان) بعدها أن تمّ ابلاغ مفارز مديرية شرطة الغابات وصلت إلى مكان الحادث، وتم إبلاغ مفرزتين أُخريين مختلفتين في من مركز شرطة الغابات في (بيرمكرون، وخلكان) لتصل إلى مكان الحادث، بالشراكة مع فرق الاطفاء في دوكان وسكان كل من حدود القرتين (كلكسماق، وساكارتا) وبالاستعانة بمروحيتين لفرق الاطفاء تم الشروع بإخماد الحريق.

ووفقا للبيان فإنه بسبب كثافة الغابات في المنطقة ووعورتها استغرقت عملية السيطرة على الحريق وقتاً طويلاً، وبعد الكثير من الجهود المضنية تم إخماد الحريق.

وقدرت المديرية في بيانها الأضرار الناجمة عن الحادث باحتراق قرابة 3 آلاف دونم من الحشائش والأدغال والأشجار الطبيعية.

وطالب البيان المواطنين أن يتصرفوا بعناية في الحقول والجبال خلال هذا الموسم وألا يتركوا بقايا النيران وراءهم.

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