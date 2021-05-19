حريق واسع يأتي على 25 دونما من الأراضي في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الأربعاء باندلاع حريق واسع في 25 دونما من المراعي والنباتات والأشجار الطبيعية في قضاء "قرداغ".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "في حدود قرية (زيد عمر) في القضاء المذكور اندلع حريق واسع تسبب باحتراق قرابة (25) دونماً من المراعي والنباتات والأشجار الطبيعية، وأراضٍ لزراعة الحبوب تعود للمواطنين".

وأضاف البيان أن مفارز شرطة الغابات في قضاء "قرداغ" هرعت إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال مدة من استغرقت ساعتين من الزمن، منوها إلى أن أسباب اندلاع الحريق غير معروفة والتحقيقات مستمرة في هذا المجال.