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حريق واسع يأتي على 25 دونما من الأراضي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-19T08:44:24+0000
حريق واسع يأتي على 25 دونما من الأراضي في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الأربعاء باندلاع حريق واسع في 25 دونما من المراعي والنباتات والأشجار الطبيعية في قضاء "قرداغ".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "في حدود قرية (زيد عمر) في القضاء المذكور اندلع حريق واسع تسبب باحتراق قرابة (25) دونماً من المراعي والنباتات والأشجار الطبيعية، وأراضٍ لزراعة الحبوب تعود للمواطنين".

وأضاف البيان أن مفارز شرطة الغابات في قضاء "قرداغ" هرعت إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال مدة من استغرقت ساعتين من الزمن، منوها إلى أن أسباب اندلاع الحريق غير معروفة والتحقيقات مستمرة في هذا المجال.

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