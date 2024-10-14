حريق "هائل" يهدد مجمعات صناعية في السليمانية وفرق الإطفاء تتدخل (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر من مديرية الدفاع المدني في السليمانية، بأن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق ضخم اندلع مساء اليوم الإثنين في أحد المجمعات الصناعية بمنطقة "آوباري" في مدينة السليمانية.

ووفقاً لما ذكره المصدر لوكالة شفق نيوز، فإن الحريق نشب في ساعات المساء في مجمع صناعي كبير، وما زالت فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المنشآت المحيطة.

وأضاف المصدر؛ أن الحريق ما زال في مراحله الأولى، وتوجد مخاوف من امتداد النيران إلى المصانع والمباني القريبة، في حين لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى اللحظة.

ولم تتضح إلى الآن أسباب الحريق او الأضرار البشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة جدا.

وشهدت مدينة السليمانية خلال الأعوام الأخيرة عدداً من الحرائق في المجمعات الصناعية بسبب عوامل مختلفة تتراوح بين مشاكل في الأنظمة الكهربائية أو سوء التخزين.

وتعمل فرق الدفاع المدني بشكل متواصل على رفع جاهزيتها للحد من هذه الحوادث وحماية المنشآت الصناعية التي تشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد المدينة.