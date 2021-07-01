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حريق كبير يلتهم مستودعاً ضخماً في اربيل.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-01T05:28:10+0000
حريق كبير يلتهم مستودعاً ضخماً في اربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اندلاع حريق في مستودع "هوم جبس" بمنطقة خبات غربي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده، مبينة أن اضراراً مادية كبيرة نجمت عن الحادث دون وقوع خسائر بشرية.

و"هوم جبس" مستودع ضخم لمادة "البورك" التي تستخدم في اعمال البناء.

وقررت السلطات المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم أمس الأربعاء، إغلاق جميع الأماكن التي لا تلتزم بشروط الدفاع المدني.

وجاء القرار على خلفية حريق هائل نشب في معرض للأثاث المنزلي في شارع الستين وسط أربيل امس.

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