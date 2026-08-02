حريق هائل يلتهم مستودعاً تجارياً في دهوك وخسائر تُقدّر بمليوني دولار (صور)

شفق نيوز- دهوك

اندلع حريق كبير داخل مستودع تجاري في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأحد، ملحقاً أضراراً مادية جسيمة قدرت بنحو مليوني دولار، بحسب صاحب المستودع فرهاد محمد.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن أسباب الحريق ما تزال غير معروفة، مبيناً أن النيران اندلعت بشكل مفاجئ والتهمت الطابقين السفلي والعلوي بالكامل.

وأوضح أن الطابق السفلي كان مخصصاً لخزن العصائر ومشروبات الطاقة، فيما كان الطابق العلوي يحتوي على المنظفات والحفاظات والشامبو والصابون ومواد التنظيف الأخرى.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تدخلت لإخماد الحريق إلا أن النيران كانت كبيرة واستغرقت وقتاً طويلاً حتى تمت السيطرة عليها، مشيراً إلى أن جميع العاملين نجوا من الحريق ولم تسجل أي إصابات بينهم.