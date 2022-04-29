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حريق نفق دربنديخان يغلق طريقاً حيوياً في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-29T09:44:13+0000
حريق نفق دربنديخان يغلق طريقاً حيوياً في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أنه بسبب احتراق صهريج وقود عدد من المركبات ، قرب نفق دربنديخان، تم إغلاق جانبي طريق (السليمانية-دربنديخان).

وذكرت المديرية في بيان انه بالقرب من نفق دربنديخان ، تم إغلاق جانبي طريق السليمانية - دربنديخان أمام حركة المرور مؤقتاً.

وأوضح البيان انه في أي وقت تتم إعادة فتح الطريق أمام حركة مرور العجلات فإنه سيتم إبلاغ السائقين بذلك.

وكانت مديرية مرور دربنديخان في محافظة السليمانية، قد اعلنت أمس الخميس، عن غلق نفق دربنديخان الرابط بين القضاء وإدارة گرميان بالمحافظة بسبب احتراق شاحنة.

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