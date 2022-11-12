حريق كريستال أربيل .. الدفاع المدني يخمده ويحدد السبب ومدير الفندق: سنعود أفضل

شفق نيوز / كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، سركوت كارش، أسباب اندلاع حريق داخل مطعم أحد فنادق المدينة، وفقاً للتحقيقات الأولية.

وقال كارش، لوكالة شفق نيوز، إن "بحسب التحقيقات الأولية اندلع الحريق في فندق كرستال أثناء إعداد الطعام داخل المطعم، وانتشر بسرعة وتسبب بحرق المطعم كاملا".

وأضاف: “تمكنا من السيطرة على الحريق من خلال 12 فرقة من الدفاع المدني، ولحسن الحظ فإنه لم يصل إلى خزانات الغاز ولم تكن هناك أضرار بشرية".

من جانبه، أكد المدير العام لفندق كرستال، محمد سميدي، السيطرة على الحريق بمساعدة الدفاع المدني واتباع قواعد السلامة، ومن بينها إخلاء النزلاء ولم تسجل أي إصابات.

وذكر سميدي، لوكالة شفق نيوز، أن "الفندق سيعاود العمل، بعد فحص الكهرباء في مرافئه كافة، والتأكد من شروط السلامة، ليعود أفضل من السابق".

وصباح اليوم، اندلع حريق في احدى مطاعم (توب اوركانيك) الواقع داخل فندق كريستال على شارع 100 بمدينة أربيل، قبل أن تسيطر عليه سريعاً فرق الدفاع المدني.