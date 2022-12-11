وفاة شاب جراء حريق في مخيم للنازحين بأربيل.. فيديو

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي في اربيل، يوم الأحد، باندلاع حريق كبير داخل مخيم بحركة للنازحين المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في عدد من الخيام داخل المخيم عند الساعة 8:30 مساء اليوم"، مشيرا إلى أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى المكان وتحاول إخماد الحريق".

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر اندلاع الحريق.

من جانبه قال المتحدث باسم دائرة الدفاع المدني في اربيل سوكوت كارش لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في عدد من منازل مخيم بحركة في اربيل و تسبب بوفاة شخص يبلغ من العمر 17 شخصاً، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة في الوقت الحالي على الحريق.