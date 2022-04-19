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حريق كبير يأتي على المنطقة الصناعية في السليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T19:35:11+0000
حريق كبير يأتي على المنطقة الصناعية في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية باقليم كوردستان، مساء الثلاثاء، بأن حريقاً كبيراً اندلع بمحال داخل المنطقة الصناعية في المحافظة. 

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن فرق الاطفاء استنفرت الى مكان الحريق في المنطقة الصناعية خلف مراب النقل، لاخماد النيران وتحجيم الاضرار.

من جانبهم، قال شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، إن "دخاناً كثيفاً تصاعد من مكان الحريق بسبب النيران التي اندلعت فيه"، مشيرين إلى أن "الحريق خلف أضرارا مادية فقط".

وأشار مراسل شفق نيوز في السليمانية، إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي لم يعرف أسباب اندلاعه لحد الآن، لافتا الى فتح تحقيق لمعرفتها.

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