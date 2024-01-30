حريق كبير يلتهم مستودعاً للمشتقات النفطية قرب أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ وفقا لفيديو متداول وشهود عيان، فإن حريقا اندلع في مستودع للمشتقات النفطية في قضاء مخمور الذي يتبع حاليا محافظة نينوى.

وأظهر الفيديو، حريقا كبيراً اندلع منذ الليلة الماضية في المستودع الذي يقع على طريق ناحية (گوير) بالقرب من محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتحاول فرق الاطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني في اربيل إخماد الحريق، والذي لم تتم السيطرة عليه حتى وقت كتابة هذا الخبر، بحسب المعلومات الواردة.

هذا ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق.