حريق كبير يلتهم محالاً تجارية وسط أربيل (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، باندلاع حريق في عدد من المحال التجارية وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع قبل قليل في محل لكماليات السيارات قرب سوق البالة وتوسع ليصل إلى عدة محال مجاورة".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران حالياً".

بدوره أكد مراسل وكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده الذي اندلع بسبب تماس كهربائي، بحسب الدفاع المدني.

وقال صاحب أحد المحال المتضررة لوكالة شفق نيوز، إن "الأضرار كبيرة وتتراوح بين 180 مليون دينار إلى 225 مليون دينار".