حريق كبير يلتهم شاحنات وقود عند معبر حدودي في السليمانية مع إيران (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل منفذ حدودي مع إيران من جهة قضاء كلار في أطراف السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً كبيراً اندلع مساء اليوم، في ساحة منفذ برويز خان الحدودي مع ايران من جهة كلار عند أطراف السليمانية شمال شرق ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "آليات الاطفاء تحاول اخماد النيران"، مبيناً أن "الحريق التهم عدداً كبيراً من الشاحنات وسيارات الوقود"، دون معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى لحظة كتابة الخبر.

بدوره؛ قال المتحدث باسم الدفاع المدني في كرميان إبراهيم محمد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الحريق اندلع في 6 صهاريج نفطية، وتسبب بوفاة شخص وإصابة عدد من السواق و 5 فرق إطفاء هرعت لمكان الحريق من أجل السيطرة عليه.