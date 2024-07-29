حريق كبير يلتهم جبال كويزه في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة الدفاع المدني بمدينة السليمانية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في جبال كويزه ما تسبب بأضرار كبيرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حريقا كبيرا اندلع عند تمام الساعة 3:15 من فجر اليوم، في جبال كويزه في السليمانية ما تسبب بأضرار جسيمة.

وأضاف أن أسباب الحادث مجهولة لغاية الآن، إلا أن فرق الدفاع المدني هرعت بمجاميع كبيرة لإطفاء الحريق، مؤكدا أن موجة رياح قوية ضربت السليمانية تسببت بانتشار الحريق بسرعة كبيرة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت جبال كويزة حرائق عدة خلال فصل الصيف، وفي 28 آيار من هذا العام، اشتعل حريق في جزء من الجبل، مما أدى إلى احتراق عدد كبير من الأشجار.

وأشارت الأنباء الجوية إلى أن مناطق رابرين وبشدر والسليمانية ستشهد رياحاً قوية، اليوم الاثنين، وتكون سرعتها من 60-80 كم/ الساعة، وسيقل تأثير هذه الرياح على المناطق الأخرى بإقليم كوردستان.