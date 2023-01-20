حريق كبير يلتهم بناية تضم مقهى و أسواقاً وسط السليمانية (صورتان)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، باحتراق بناية تجارية تضم مقهى وأسواقاً وسط مدينة السليمانية دون أضرار بشرية.

وقال الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز ان الحريق اندلع ظهر اليوم في بناية كوفي "آكو بارك"، والماركت الذي تحته.

واضاف مراسلنا ان سبب الحريق هو تماس كهربائي تسبب بأضرار مادية جسيمة في البناية وممتلكات المكانين.

واشار الى ان فرق الإنقاذ وصلت لمكان الحادث وباشرت باخماد الحريق وسيتم الشروع بالتحقيق من قبل مديرية الدفاع المدني بعد الانتهاء من عملية الإخماد.

بدوره أكد العميد ديار إبراهيم مدير الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرق.