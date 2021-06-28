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حريق كبير يقضى على 1000 شجرة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-28T06:48:38+0000
حريق كبير يقضى على 1000 شجرة في السليمانية

شفق نيوز/ أتى حريق ضخم، يوم الاثنين، على 300 دونم و1000 شجرة في ناحية "برزنجة" في السليمانية.

وقالت مديرية الغابات والبيئة في محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان حريقا كبيرا اندلع لأسباب مجهولة في جبال ناحية (برزنجة)، ومن أجل إخماده هرع المنتسبون في مركز شرطة الغابات في الناحية الى محل الحادث ومع وصولهم وبمساعدة الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد جهد كبير ومضنٍ.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن الحادث هي إحتراق قرابة 300 دونم من الحشائش والأدغال ومزارع وبساتين المواطنين وأكثر من 1000 شجرة طبيعية، وفقا لبيان شرطة الغابات.

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