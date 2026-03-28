حريق في مطعم شهير وسط السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

اندلع حريق، يوم السبت، في أحد المطاعم المعروفة وسط مدينة السليمانية، نتيجة تسرب للغاز، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال صاحب المطعم، فرهنك قادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق نشب في مطعم (گەزی مازی)، بسبب تسرب للغاز داخل المطعم"، مشيراً إلى أن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق".

وأضاف قادر، أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات"، مؤكداً أن "الأضرار كانت مادية فقط".

وتشهد بعض المرافق العامة حوادث مماثلة بين فترة وأخرى نتيجة تسربات الغاز، ما يستدعي تشديد إجراءات السلامة والرقابة.