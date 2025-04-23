حريق في سوق بالسليمانية يتسبب بخسائر مادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن حريقاً اندلع في أحد أسواق بلدة "حاجياوا" ما أدى إلى احتراق عدد من المحال التجارية التي تُستخدم لبيع الملابس المستعملة والأدوات اليدوية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحريق اندلع في سوق "البالة" والنيران طالت عدة محال تحتوي على ملابس قديمة وكماليات منزلية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني في المنطقة تدخلت وتمكنت من السيطرة على النيران، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصر على الأضرار المادية.

وأشار المصدر إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تُعرف بعد، والتحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابساته.