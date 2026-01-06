حريق ضخم يلتهم معملا لتصنيع "الشيبس" في اربيل

شفق نيوز - أربيل

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الثلاثاء، في معمل لتصنيع مادة رقائق البطاطا الغذائية "الشيبس" في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في حدود الساعة الـ5:00 من فجر اليوم في أحد معامل تصنيع رقائق البطاطا الذي يقع في مجمع "بيرزين" السكني قرب شارع 150 متري في مدينة اربيل.

وأضاف أن، الحريق لايزال مستمراً، ولم يسفر عن أية إصابات بشرية باستثناء الأضرار المادية الناجمة عنه، لأن الحادث وقع في وقت مبكر ولم يكن العمال قد باشروا دوامهم.

وبحسب المعلومات الواردة للوكالة، فإن سكان المجمع ناشدوا وطالبوا ولمرات عدة المسؤولين المحليين بنقل المعمل الى مكان آخر لما كان يحتويه المبنى من مكائن ضخمة، وامدادها بمعدلات كبيرة من الطاقة الكهربائية عبر كابلات عملاقة لكن من دون استجابة تُذكر.

في غضون ذلك أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل شاخوان علي لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع في وقت مبكر من اليوم، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة داخل المصنع، لكنه لم يوقع أي خسائر بشرية أو إصابات بين العاملين".

وأضاف أن "المديرية استنفرت جهودها للسيطرة على الحادث، حيث تم دفع 20 فريق إطفاء إلى موقع الحريق"، مشيراً إلى أن الفرق تبذل جهوداً حثيثة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المعامل والمستودعات المجاورة.

ولم تُحدد السلطات حتى الآن السبب الرئيسي لاندلاع الحريق، بانتظار الانتهاء من عمليات التبريد وصدور تقرير الأدلة الجنائية.