حريق ضخم يأتي على مخازن تجارية في السليمانية.. صور

شفق نيوز- السليمانية

أفادت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في عدد من المخازن التجارية ضمن ناحية عربت على الطريق الرئيس الرابط مع المدينة، مشيرة إلى تمكن فرقها من السيطرة على الحريق بعد أكثر من ساعتين دون تسجيل أي أضرار بشرية، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة أسبابه.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، آرام علي، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع صباح اليوم، في عدد من مخازن التجار في ناحية عربت، ضمن الطريق الرئيس الرابط بين عربت والسليمانية".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت بعد أكثر من ساعتين من إخماد النيران بشكل كامل دون وقوع خسائر بشرية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الحريق خلّف أضراراً مادية كبيرة".

وأكد أن "التحقيقات لا تزال جارية من قبل فريق متخصص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور اكتمالها".