حريق ضخم يلتهم مئات الدونمات الزراعية في السليمانية

شفق نيوز/ اندلع مساء السبت، حريق واسع في قرية تَلان التابعة لناحية پيرەمەگروون ضمن حدود محافظة السليمانية، ما أسفر عن احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبساتين والمراعي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، نقلاً عن شهود عيان، بأن النيران اندلعت لأسباب غير معروفة حتى الآن، وتسببت في التهام مئات الدونمات من بساتين ومزارع ومناطق رعوية تعود لسكان القرية.

وأضاف مراسل الوكالة، أن الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة ساعدت في تمدد رقعة الحريق، في حين هرعت فرق الدفاع المدني في السليمانية، إلى جانب سكان المنطقة، إلى موقع الحادث وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها بعد جهود مكثفة.