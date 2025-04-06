حريق "دارة سوتاوه" في السليمانية..  اضرار جسيمة والاشتباه بمقيم "سوري" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة السليمانية، اليوم الأحد، عن اعتقال شخص سوري الجنسية بتهمة إحراق "سوق دارەسوتا"، الذي نشب يوم أمس السبت، وأدى إلى أضرار جسيمة في السوق.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سەرکەوت أحمد في تصريح لوكالة شفق نيوز ، إن "شخصًا تم اعتقاله بتهمة إشعال حريق سوق دارەسوتا".

كما اوصح مصدر في شرطة السليمانية للوكالة، أن "الشخص المعتقل هو مواطن سوري الجنسية، وكان يعمل في سوق دارەسوتا، وكان متواجدًا في السوق وقت وقوع الحريق عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الحادث، ويُشتبه في أنه تسبب عمدًا بإشعال النيران، ولذلك تم اعتقاله".

وكان الحريق قد اندلع صباح يوم أمس في جزء من المحلات التجارية الواقعة في قسم المزاد العلوي قرب شارع قناة، وهو الموقع المعروف باسم سوق دارەسوتا، وقد اندلع الحريق بسبب أسباب لا تزال مجهولة حتى الآن.

من جهته تعهد قائمقام قضاء السليمانية آوات محمد، باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة تأهيل المجمع التجاري بشكل كامل.

وقال القائمقام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "وفدًا من أصحاب المحال المتضررة في مجمع "دارة سوتاوه" زار القائمقام، وطالبوا بالإسراع في اتخاذ الإجراءات لتعويض خسائرهم، كما دعوا إلى تنظيف المجمع من آثار الحريق لتمكينهم من إعادة ترتيب أوضاعهم ومباشرة أعمالهم من جديد".

واكد، أن "الجهات المعنية ستبذل قصارى جهدها لإعادة تأهيل المجمع، ودعم التجار المتضررين لتجاوز هذه الأزمة".

من جانبه، كشف أرسلان صالح، ممثل أصحاب المحلات المحترقة في سوق "دارة سوتاوه"، أن "حجم الأضرار التي لحقت بأصحاب المحلات كانت كبيرة جدًا، إذ تجاوزت نسبة الخسائر 99%".

وطالب صالح في تصريح لوكالة شفق نيوز، حكومة إقليم كوردستان بالإسراع في "تحديد حجم الأضرار وتعويض المتضررين قدر المستطاع"، مشيرًا إلى أن "أصحاب المحلات يعانون حاليًا من نقص حاد في السيولة المالية، مما يمنعهم من إعادة إطلاق مشاريعهم التجارية بعد أن فقدوا جميع ممتلكاتهم، حتى العائلية منها، في الحريق".

وتمكنت فرق الدفاع المدني في السليمانية من السيطرة على الحريق، بعد ان تسبب في احتراق عدد كبير من المحلات التجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 150 محلًا تضرر نتيجة الحريق.