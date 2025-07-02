حريق داخل مخيم للاجئين السوريين في دهوك (صور)

شفق نيوز – دهوك

أفاد مصدر من ادارة مخيم كويلان للاجئين السوريين الواقع في قضاء بردرش شرق محافظة دهوك، يوم الاربعاء، باندلاع حريق كبير في مبنى يتكون من عدة كابينات تعود لمنظمة خيرية أمريكية داخل المخيم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الحادث ادى الى احتراق البناية بالكامل وتسبب في أضرار مادية كبيرة، ولكن تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه"، موضحا أن "سبب الحريق يعود الى اضرام النيران من قبل عدد من الأطفال في الأعشاب والحشائش القريبة من المنظمة، مما ادى الى امتداد النيران الى خزان الوقود للمولدات وانفجاره".

واضاف ان "هذه المنظمة الخيرية الامريكية، تقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للمواد المنزلية للاجئين داخل المخيم".