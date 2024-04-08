الثاني خلال شهرين.. النيران تلتهم 150 محلاً بسوق البالة في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باحتراق أكثر من 150 محلاً تجارياً في سوق البالة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بعد أقل من شهرين على حريق مماثل في السوق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقا اندلع عند الساعة السادسة من صباح اليوم، في سوق البالة وسط أربيل، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء النيران".

وأضاف المصدر، أن "الخسائر لغاية الآن مادية ولا وجود لأي خسائر بشرية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 150 محلاً تضرر جراء هذا الحريق".

وأشار المصدر، إلى أن "أسباب اندلاع الحريق مازالت مجهولة"، مؤكدا "إجراء التحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة المتخصصة".

ويوم 27 شباط الماضي، أتى حريق كبير على سوق "البالة" وسط المدينة، وتسبب باحتراق 166 من أصل 2400 محل وأصاب 90 شخصاً من عناصر الدفاع المدني والمواطنين بحالات اختناق.

وتبنت جماعة تركية "مجهولة" الحريق الذي نشب بسوق "البالة" في أربيل يوم 27 شباط الماضي، وقالت إنها دمرت اكثر من الف محل، فيما ادعت قيامها بأنشطة مماثلة في كركوك وشمال سوريا.