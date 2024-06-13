شفق نيوز/ نشب حريق جديد في أربيل هو الرابع من نوعه خلال نحو يوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في محاصيل زراعية في قرية (باغمرة) بناحية دارتو.

ولم تعرف على الفور أسباب الحريق، أو الخسائر.

وسبق أن شهدت أربيل خلال مساء الأربعاء ويوم الخميس، ثلاثة حرائق، ابتدأت في مصفاة نفط ببلدة كوير جنوباً، أعقبها حريق في مزروعات قرب سايلو أربيل، كما نشب حريق في مبنى استثماري قيد الانشاء.

وقالت السلطات المحلية في أربيل لوكالة شفق نيوز، إن حريق المصفاة والذي استغرق نحو يوم لإخماده، وقع نتيجة تماس كهربائي، وفق نتائج تحقيق أولية.