حريق بمجمع سكني في أربيل.. إصابات والدفاع المدني يفتح تحقيقاً

شفق نيوز/ نشب حريق، مساء اليوم الأحد، في إحدى الوحدات السكنية التابعة لمجمع سكني على طريق أربيل بنصلاوة.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني سارعت إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده بشكل كامل".

وأشار المصدر، إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفاً أن "فرق التحقيق بدأت في جمع الأدلة والأخذ بالتصريحات الأولية بغية معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".