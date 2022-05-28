حريقان في إقليم كوردستان أحدهما يلتهم طناً من القمح

شفق نيوز / أفادت مديرية الدفاع المدني في قضاء كلار، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، بإخماد حريقين استهدفا القمح أحدهما التهم طنا من المحصول، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحصاد.

وقال مدير المديرية العميد مفيد علي شكور، أن "حريقاً نشب في أحد مزارع القمح في منطقة (صالح آغا) والتهم طناً من القمح، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والأهالي من إخماده".

وأضاف شكور، أن "حريقا آخر نشب في مزرعة تم حصدها من القمح، وأن الحرائق طالت ما تبقى من الأدغال في منطقة (سنكر) دون أي خسائر أو أضرار مادية تذكر".

وتشن عناصر داعش، سنوياً، حرباً لإحراق مزارع الحنطة لدواع إرهابية وتخريبية، وغالباً ما تتزامن مع بدء موسم الحصاد.