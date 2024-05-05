حريري يكشف سبب زيارة نيجيرفان بارزاني إلى إيران

شفق نيوز/ كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، يوم الأحد، سبب الزيارة الجارية حالياً لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الى إيران، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات.

وقال حريري لوكالة شفق نيوز، إنه يجب أن تكون لدينا علاقة جيدة مع إيران، كما لدينا مع تركيا، وفي الوقت نفسه فإن طهران يجب أن تحترم سيادة اقليم كوردستان وسيادة العراق.

وأضاف، نحن لن نسمح ان يكون هناك تهديد من اقليم كوردستان على ايران او تركيا او سوريا، لذا تمت دعوة رئيس الاقليم من إيران لبحث العلاقة الثنائية وتحديث بعض منها في جميع المجالات السياسية والتجارية وغيرها.

وختم حريري تصريحه بالتفاؤل بحل المشاكل في حال وجودها، معبرًا عن تطلعه لتحسين العلاقات الثنائية بين الإقليم وإيران.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إلى طهران في زيارة بناءً على دعوة رسمية.

ومن المقرر أن يعقد بارزاني، خلال زيارته إلى طهران، لقاءات مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.