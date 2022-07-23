حركة مقربة من "العماليين" تدعو الكورد للاستعداد لـ"تغييرات" وتطالب بحماية منجزات كوردستان

شفق نيوز/ دعت حركة حرية المجتمع الكوردستاني المقربة من حزب العمال المعارض للنظام في أنقرة، يوم السبت، الكورد للاستعداد الى "تغييرات" ستحدث في المنطقة والعالم، مطالبة بحماية منجزات إقليم كوردستان.

وقال الرئيس المشترك لحركة الحرية سلام عبد الله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "على الناس أن يهيئوا أنفسهم للتغييرات التي تحدث في العالم والمنطقة ، بالإضافة إلى التجديد الذاتي ، وأيضا ضرورة إعداد قيادة شعبنا في جنوب كوردستان (إقليم كوردستان) لأي حدث".

ودعا عبد الله، "الكورد إلى العمل بروح الوحدة الوطنية والتضامن مع الشعب الكوردي حتى انعقاد المؤتمر الوطني ، حتى لا يتركوا حماية كوردستان لقوة واحدة ، ويحافظون على الإنجازات في الوحدة".