حركة "كوران" تنتقد أداء مسؤوليها في إدارة گرميان: يجب تغييرهم

شفق نيوز/ انتقد عضو مجلس محافظة السليمانية عن حركة "گوران"، كريم علي، يوم الثلاثاء، اداء المسؤولين المحليين من الحركة في إدارة كرميان، مؤكداً على ضرورة استبدالهم بآخرين.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن "من الأمور التي تحتاج حركة كوران لتغييرها المناصب في إدارة گرميان على مستوى مدير عام و مديري الوحدات الإدارية".

واضاف "لا يختلف أداء وعمل وأنشطة مديري الحكومات المحلية المنتمين لحركة كوران عن مسؤولي الأحزاب الأخرى مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك يجب تعيين اشخاصاً آخرين بدلاً عنهم".

يشار الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة كوران اتفقا في عام 2014 على تقاسم المناصب الإدارية في إدارة كرميان، وكانت حصة الحركة من ذلك الاتفاق منصب نائب المشرف على إدارة گرميان، وقائممقام كلار، ومديري الصحة والزراعة والرعاية الاجتماعية، ومدير منفذ برويزخان الحدودي، ومديري ناحيتي "طويل" التابع لقضاء كلار و"سرقلا "التابعة لقضاء كفري.