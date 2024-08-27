حركة "كوران" تحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ومنسق جديد لها

شفق نيوز/ تستعد حركة التغيير الكردية (كوران) لاختيار منسق جديد وأعضاء المجلس الوطني من خلال مؤتمرها التأسيسي الثالث بين 5 و7 أيلول/ سبتمبر 2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير دلير عبد الخالق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحركة حددت موعد انتخابات للهيئة الإدارية العامة، والمنسق العام وأعضاء مجلس الرقابة البالغ عددهم 6 أعضاء إضافة للمنسق، وستجري انتخابات الهيئة الإدارية العامة في 5 أيلول/سبتمبر 2024".

وأوضح أن "عملية انتخاب المنسق العام وأعضاء مجلس الرقابة ستجرى في 7 أيلول/سبتمبر 2024".

وأكد أنه "وفقا لبيان غرفة انتخابات الحركة سيبدأ تقديم الترشيحات لمنصب المنسق وأعضاء المجلس اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس، ويستمر حتى الاثنين 2 أيلول/سبتمبر 2024، وستتم جميع مراحل العمليتين بتوجيهات خاصة".

ويأتي هذا بعد فترة من الاضطرابات والخلافات الداخلية التي أجلت الانتخابات لعدة مرات، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الفترة تطورات مهمة في هيكل القيادة داخل الحركة.

وأكد مصدر خاص لوكالة شفق نيوز أن "الانتخابات المقبلة ستكون مهمة جدا خصوصاً وأن المنسق الحالي، عمر سيد علي، قد يواجه تحديات من قبل أعضاء آخرين داخل الحركة".

وأضاف أن "الحركة تواجه ضغوطًا كبيرة لإعادة تنظيم صفوفها بعد تراجع شعبيتها في الانتخابات الأخيرة، كما أن هناك اهتماماً كبيراً من الأعضاء الشباب الذين يسعون إلى إصلاحات داخلية".

يُعتقد المصدر المقرب من أصحاب القرار في الحركة أن هذه الانتخابات قد تشهد ظهور قوى جديدة داخل الحركة قد تؤثر على توجهها المستقبلي.

وحول التفاصيل حول المرشحين المحتملين والدعم الذي يحظى به كل منهم لا تزال غير واضحة بشكل كامل، ولكن من المؤكد أن أبناء مؤسس الحركة، نوشيروان مصطفى، يلعبون دورًا مؤثراً في دعم بعض المرشحين.