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حركة التغيير تنفي نيتها الانسحاب من حكومة اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T17:00:12+0000
حركة التغيير تنفي نيتها الانسحاب من حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفت حركة التغيير الكوردية، يوم الاربعاء، عزمها الانسحاب من حكومة إقليم كوردستان او الحكومات المحلية.

وجاء في بيان للحركة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "يتم تداول انباء بشأن مسألة انسحاب حركة التغيير من حكومة الإقليم أو الحكومة المحلية كموضوع اعلامي، ونعلن انه لم يصدر اي قرار بهذا الخصوص".

وأضاف انه "حينما تقرر الحركة الانسحاب من الاقليم او الحكومة المحلية فانها ستعلن عن ذلك بشكل رسمي وتبلغ فريقها الحكومي بذلك".

وشدد البيان على ان "اي تصريح من قبل اي شخص بهذا الصدد فانه تعبير عن رأيه الشخصي وليس رأي حركة التغيير".

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