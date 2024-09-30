حركة التغيير تعلن العودة إلى المعارضة وتتعهد بمراجعة شاملة

شفق نيوز/ أعلن دانا أحمد مجيد، المنسق العام لحركة التغيير (گۆڕان) بالوكالة، في أول رسالة له، مساء الاثنين، اعتذاره لأنصار وناخبي الحركة، مؤكدًا أن المشاركة في حكومة إقليم كوردستان كانت خطوة خاطئة.

وقال مجيد، في رسالة فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "نحن نراقب بعين النقد مشاركتنا في الحكومة ونعتبرها تجربة غير ناجحة، وندعو أنصار التغيير إلى التسامح"، لافتاً إلى أن "الحركة بصدد إطلاق عملية (مراجعة عميقة داخلية) على أمل أن تعيد التغيير إلى مكانتها المستحقة".

وأضاف أنهم الآن بصدد إجراء مراجعة شاملة لتلك المرحلة، متعهدًا بفتح صفحة جديدة من العمل السياسي من أجل خدمة المواطنين، وأن الحركة ستبدأ "بمراجعة ذاتية عميقة وشاملة".

وأعرب مجيد، عن أمله في أن يتمكنوا بدعم الشعب وأنصار الحركة من إعادة التغيير إلى مكانتها السياسية في الإقليم والعراق والمنطقة، لافتاً إلى أن القوى المعارضة تعيش حالة من الاضطراب، وبالتالي ستعود حركة التغيير إلى دورها كقوة معارضة فعالة، وستركز جهودها على تحقيق مصلحة عامة من خلال الديمقراطية والانتخابات".

وتابع: "لن نشارك في الحكومة مهما كانت نتائج الانتخابات المقبلة، إلا عندما نكون قوة برلمانية قادرة على إحداث التغيير من موقع المعارضة"، مؤكداً على التزامهم بالنضال السلمي من أجل حقوق الشعب وحرياته.

وفي الختام، دعا مجيد، جميع القيادات والأنصار الذين ابتعدوا عن الحركة في الفترات السابقة بسبب الظروف والتحديات، إلى "المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بهدف إعادة التغيير إلى خريطة التأثير السياسي في إقليم كوردستان والعراق".